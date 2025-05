Os jovens são um “vulcão de vida”, mas precisam de ajuda, diz Leão XIV

Os jovens do nosso tempo, como os de todas as épocas, são um vulcão de vida, de energia, de sentimentos, de ideias. Vê-se isso pelas coisas maravilhosas que sabem fazer em muitos campos”, disse esta manhã o Papa.

“Mas também precisam de ajuda, para fazer crescer em harmonia tanta riqueza e superar aquilo que, mesmo de forma diferente do passado, ainda pode impedir o seu desenvolvimento saudável”, assinalou.

Numa audiência aos Irmãos das Escolas Cristãs, Instituto ligado à espiritualidade de São João Baptista La Salle (há 75 anos proclamado, por Pio XII, padroeiro celeste de todos os educadores), com colégios espalhados vários países, incluindo Portugal, o Papa deixou alguns conselhos e desafios.

“Por exemplo, se no século XVII o uso da língua latina era para muitos, uma barreira de comunicação intransponível, hoje existem outros obstáculos a enfrentar”, sublinhou.

“Pensemos no isolamento provocado pelos modelos relacionais generalizados, cada vez mais marcados pela superficialidade, individualismo e instabilidade emocional. Pensemos na disseminação de padrões de pensamento enfraquecidos pelo relativismo, na prevalência de ritmos e estilos de vida em que não há espaço suficiente para a escuta, a reflexão e o diálogo, na escola”, destacou.

Leão XIV encorajou os irmãos lassalianos a “explorar caminhos, a elaborar instrumentos e adoptar linguagens novas” que possam mudar os jovens, permitindo-lhes “enfrentar com coragem os obstáculos e dar o melhor de si na vida, segundo os desígnios de Deus”. E pediu ainda aos lassalianos que não esqueçam a formação dos professores e a realização de comunidades educativas com a participação de todos.

A poucos dias da missa de início de pontificado, que se realiza no próximo domingo, a agenda do novo Papa começa a estar muito preenchida, com diversas audiências, de manhã e de tarde. Um dos arcebispos que Leão XIV recebeu esta manhã foi Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, o líder da maior comunidade católica da Ucrânia.