Combate à pobreza exige dignidade e "compromisso politico", diz EAPN Portugal

A Rede Europeia Anti-pobreza (A EAPN Portugal) insiste no apelo para que os partidos “nestas eleições legislativas e no próximo mandato, coloquem a erradicação da pobreza e da exclusão social como uma prioridade política e nacional”.

“Precisamos de um compromisso político e social que favoreça a coesão social”, aponta a organização, em comunicado.

“Portugal tem mais de 1,7 milhões de pessoas a viver com menos de 632€ por mês e que duas em cada cinco pessoas vivem em situação de pobreza e/ou exclusão social”, lê-se na nota.

A EAPN considera que as legislativas de domingo resultam “de uma nova crise política nacional que conduz a uma cada vez maior descrença nas instituições políticas por parte da sociedade”, num momento em que “o panorama mundial é muito desafiante despoletado pela guerra na Ucrânia e em Gaza, e com o aumento da instabilidade nos Estados Unidos da América e na China”.

É por tudo isto, que a Rede Europeia Anti-pobreza defende a necessidade de um “compromisso político e social que favoreça a igualdade e a coesão social”.

A EAPN quer intervenções políticas revestidas de “uma ética especifica” e diz que é chegado o momento de se “procurar um consenso alargado e máximos denominadores comuns “que definam “um compromisso comum”, a envolver, “partidos, parceiros sociais, sociedade civil e todos os cidadãos” para tornar o combate à pobreza “um desígnio nacional”.

No último dia de campanha eleitoral, o organismo de combate à pobreza destaca a “necessidade urgente de criar e aplicar soluções duradouras para combater a pobreza e melhorar a vida das pessoas” e apresenta aos partidos um documento com mais de 90 propostas práticas para diversas áreas com o objetivo de se inverter o “cenário de empobrecimento generalizado “.