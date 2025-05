Diocese do Porto. Morreu o cónego Arnaldo de Pinho

Morreu o cónego Arnaldo de Pinho, sacerdote da diocese do Porto, na quinta-feira aos 82 anos

As exéquias estão marcadas para as 11h30 desta sexta-feira, na Sé Catedral, para as 15h30, no Mosteiro de Arouca, e para as 17h30, na Igreja de Moldes, concelho de Arouca, a sua terra-natal.

Arnaldo Cardoso de Pinho era doutorado em Ciências Religiosas, frequentou a Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, assim como a Universidade Pontifícia de Salamanca.

Arnaldo de Pinho foi ordenado sacerdote a 1 de agosto de 1965.

O professor e teólogo tem diversos artigos publicados. Entre as suas obras, destacam-se, em colaboração: "Pasion de Verdad", "Newman cien años después" (Salamanca, 1992) e "Le monde politique a changé. Quelle culture pour quelle Europe" (Saarbrucken, 1990).

Como obra própria, destaca-se "Desmitologização ou Interpretaçã", "O que é a Teologia, Uma Cristologia para a identidade cristã na Modernidade", O Pensamento cristológico de D. António Ferreira Gomes", e "D. António Ferreira Gomes, Antologia do seu Pensamento" (três volumes), entre outras.