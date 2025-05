Eleições. “Faz ouvir a tua voz”, pede DNPJ

No último dia de campanha eleitoral, o padre Filipe Diniz, assistente do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, dirige-se, de forma especial, aos jovens: “usa o teu voto, participa ativamente na vida democrática e faz ouvir a tua voz”.

Em comunicado, o DNPJ lembra que “numa iniciativa inédita de escuta e aproximação, o DNPJ visitou várias juventudes partidárias, promovendo o diálogo entre jovens comprometidos com diferentes projetos políticos”. “Esta ação teve como objetivo fomentar uma cultura de participação e sublinhar que a política é também um lugar de missão, serviço e construção do bem comum”, acrescenta.

Depois, o departamento recorda também que “para apoiar os jovens católicos neste momento decisivo, elaborou e disponibilizou um Guia Prático para Jovens, um instrumento concreto de apoio à participação cívica e política dos jovens católicos em Portugal”, com o objetivo de “fomentar um voto consciente e refletido”.

Um documento, que de acordo com o comunicado “oferece critérios de discernimento baseados na Doutrina Social da Igreja, incentivando escolhas informadas, conscientes e coerentes com os valores cristãos.

A nota enviada à Renascença sublinha o apelo do padre Filipe Diniz, assistente do DNPJ para que os jovens não fiquem em casa, no domingo, dado que "o voto é um gesto simples, mas profundamente transformador". "É sinal de esperança ativa e de compromisso com uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. A juventude tem um papel insubstituível na construção do presente e do futuro. Que ninguém abdique dessa responsabilidade.”, assegura o sacerdote.

O comunicado termina com o apelo “a todos os jovens para que se informem, conversem, reflitam e escolham”, e que “nenhum jovem católico fique indiferente ou ausente neste momento decisivo para o país”.

“Numa sociedade marcada pela preocupação com o cuidado da casa comum, a pobreza e a exclusão social em Portugal, realidades que afetam profundamente os jovens e limitam o seu acesso a condições de vida e de futuro dignas, o DNPJ acredita que o voto é uma forma concreta de pôr em prática a fé, de responder aos sinais dos tempos e de dar testemunho da presença cristã no mundo”, reforça.