Anel do Pescador será entregue ao Papa Leão XIV este domingo

O Anel do Pescador, que será entregue ao Papa Leão XIV durante a celebração do início do Ministério Petrino, este domingo, tem representada a imagem de São Pedro com as chaves e a rede.

É chamado "do Pescador", porque Pedro é o apóstolo pescador que, tendo fé na palavra de Jesus, puxou as redes da pesca milagrosa do barco para terra.

Tem o significado particular do anel que autentica a fé e indica a tarefa confiada a Pedro de confirmar os seus irmãos (cf. Lc 22, 32), tarefa que, portanto, é transmitida também ao Papa Leão XIV.

A Missa de início solene de pontificado, na qual o novo bispo de Roma recebe anel do pescador e o pálio, insígnias de autoridade, deve reunir centenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro e nos espaços circundantes.



O Papa pede uma educação que motive o "sentido crítico" no contexto de uma "revolução digital em curso", combatendo "as tentações opostas, que podem atravessar também o corpo eclesial".

No encontro deste sábado, 17 de maio, com os membros da Fundação Centesimus Annus, por ocasião da Assembleia Geral, Leão XIV lamenta que prevaleçam ao nosso redor "palavras gritadas, muitas vezes fake news e teses irracionais de alguns prepotentes".