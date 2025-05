Casa de infância do Papa Leão XIV em leilão com valor inicial de 250 mil dólares

A casa onde o atual Papa Leão XIV viveu os primeiros 14 anos, num subúrbio Chicago, está em leilão com preço inicial de 250 mil dólares e as licitações prosseguem até 18 de junho, quando termina o prazo.

A Paramount Realty é quem está a organizar o leilão: "Possua um pedaço sagrado de história", sublinha, embora reconheça que se trata de "uma humilde casa de tijolos" localizada "num bairro da zona sul de Chicago".

A casa em Dolton, subúrbio a sul de Chicago, foi construída em 1949 num terreno de 460 metros quadrados, sendo que a área construída ocupa 106 metros quadrados.

Os seus dois andares acomodam duas casas de banho, três quartos e uma sala de estar ou área comum.

A casa foi completamente renovada no ano passado, segundo adiantou à agência Efe um empreiteiro que participou na obra, antes de se saber que ali tinha vivido um morador tão ilustre, que na altura apenas um cardeal.

O empreiteiro contou que, quando começaram a trabalhar, era uma habitação extremamente humilde, com uma única casa de banho e janelas de vidro único no frio inverno de Chicago.

Os empreiteiros substituíram as tubagens de gás e água, instalaram um piso laminado, acrescentaram uma casa de banho e instalaram janelas herméticas. .

O resultado da obra pode agora ser visto no "site" da Paramount.

A imobiliária lista os nomes de dois agentes nesse "site" que devem ser contactados no prazo de 33 dias até ao leilão.

A casa, que tem um jardim agora abandonado, esteve à venda até ao dia da nomeação do Papa, mas assim que a notícia foi divulgada, foi retirada do mercado, para voltar a aparecer no catálogo da Paramount.

Os habitantes de Dolton disseram aos jornalistas na altura que esperavam transformar a casa num museu ou num centro de visitantes focado no Papa, embora a empresa de construção não pareça ter esses planos.

Robert Francis Prevost viveu naquela casa apenas catorze anos, altura em que mais tarde ingressou no seminário e, mais tarde, na ordem agostiniana, regressando a casa dos pais apenas para visitas. Os seus pais permaneceram na casa até ao final do século passado.

O cardeal Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito Papa, após dois dias de conclave, na Cidade do Vaticano, e assumiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana, e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.