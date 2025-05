Papa. Consultor de comunicação de Francisco confiante no pragmatismo de Leão XIV

O consultor de comunicação Juan Della Torre, que deu apoio ao Papa Francisco, elogiou hoje o pragmatismo de Leão XIV, "típico dos norte-americanos", considerando-o um "homem de pontes" entre várias sensibilidades da Igreja universal.

Na véspera da missa de início de Pontificado, Juan Dela Torre, fundador e administrador da agência La Machi (a primeira empresa de comunicação vocacionada em religião), mostrou-se agradado com as primeiras intervenções de Leão XIV, eleito no dia 08 de maio, mostrando que "há um evidente controlo das palavras".

"Alegrou-me imenso a eleição do cardeal Prevost, porque é uma ponte entre o continente americano e o continente europeu, é uma ponte entre o norte e o sul global, é uma ponte entre as alas mais progressistas e as alas mais conservadoras e é ponte entre a igreja missionária e a igreja que reza nas igrejas", afirmou à Lusa o especialista em comunicação.

"A sua primeira palavra foi paz" e "isso é importante", afirmou Juan Dela Torre, que assessorou o Papa Francisco na relação com as novas tecnologias.

O facto de Leão XIV, antigo cardeal Robert Prevost, ter nascido nos Estados Unidos e ter feito grande parte da sua carreira no Peru permitiu-lhe "juntar características" que podem "ser importantes para a gestão de comunicação" da própria Igreja, considerou.

"Às vezes parece-me que a Igreja Católica dos EUA não é vista com bons olhos na Europa, mas é um catolicismo comprometido e empenhado", embora não seja uniforme, dividido em movimentos progressistas e conservadores muito ativistas, salientou Juan della Torre.

Para o consultor, o clero norte-americano tem "hábitos de trabalho que são muito necessários" para "conseguir fazer passar a mensagem" à sociedade.

"Creio que o Papa Leão XIV vai continuar a promover a comunicação da Igreja", procurando "utilizar um discurso claro", embora menos improvisado do que o seu antecessor.

"Como americano, sabe o peso das palavras" e os "americanos olham para a comunicação como um instrumento", afirmou ainda, salientando que os religiosos do continente "são pragmáticos, avançam e não têm medo do fracasso ou do êxito", ao contrário de muitos europeus.

"Os americanos têm uma visão do mundo muito generosa", acrescentou ainda.

Depois de uma carreira de sucesso na publicidade, o argentino Juan della Torre fundou a agência Machi há 13 anos, "uma consultora de comunicação para ajudar a Igreja a comunicar melhor, com recurso a marketing digital, criatividade publicitária e pensamento estratégico".

O salto deu-se com a criação para o mercado português, a pedido do padre António Valério, de uma aplicação que encorajava à oração, a Click to Pray.

A aplicação foi elogiada por Francisco, que pediu à consultora que desenvolvesse o produto em várias línguas e tornou-se depois a terceira rede social do líder da Igreja católica, tendo feito mesmo um apelo público aos católicos para que o seguissem na plataforma, em janeiro de 2019.

"Depois de andarmos aqui e ali a defender a profissionalização da comunicação na Igreja, conseguimos um apoio grande para universalizar a estratégia", recorda Juan della Torre.

"A história da Machi está intimamente ligada a Portugal e, em Fátima, realizámos o primeiro congresso sobre comunicação digital da Igreja, juntamente com o Apostolado da Oração, a rede mundial de oração do Papa, onde apresentámos a aplicação Click to Pray", explicou.

Francisco teve "um pontificado importante, porque reorganizou a comunicação do Vaticano a nível formal e reuniu todos os diferentes organismos que tinham a ver com a comunicação no mesmo dicastério".

Além disso, recordou della Torre, Francisco tinha "carisma e uma comunicação empática e próxima" que o ligava aos fiéis.

Com Francisco, a figura do Papa passou a ser quotidiana, "era muito do mundo, mas sem ser mundano", resumiu o consultor.

.

PJA // FPA.

Lusa/Fim.