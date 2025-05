“Portugal confia em vós”, diz D. Rui Valério a finalistas

“A segunda palavra é a palavra de gratidão a vós, quero-vos dizer obrigado. Não foi só na miragem do vosso percurso, não foi só o título académico, mas aquele esforço, aquela fadiga, implicou a presença de outros destinatários. A vossa condição de finalistas comporta consigo um abraçar uma vida que é uma vida de serviço”, expressou.

D. Rui Valério parabenizou os finalistas pela “meta alcançada”, reconhecendo que este é um “caminho, por vezes, difícil, por vezes, árduo, com muitas, quem sabe, incertezas e dúvidas”, e os familiares que estavam lá quando necessário, oferecendo “um sorriso”, um “rosto sereno” ou então “simplesmente uma presença”.

“Sejais esses empreendedores de esperança, não administradores de medos”, pediu o patriarca de Lisboa, lembrando as palavras do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

“O medo, bem, o medo transforma-nos em administradores de medos, nada mais do que isso”, indicou, assinalando que este surgiu do preconceito “de quem dizia acerca do seu Senhor que era um homem mau, de mau caráter, era perigoso”.

A celebração, com o lema “Com fé e compromisso, construímos o futuro” reuniu mais de 5000 finalistas, de 41 escolas, e uma assembleia estimada de 45 mil pessoas, entre professores, familiares e amigos dos finalistas.

O patriarca de Lisboa presidiu, esta manhã, à 41ª Bênção de Finalistas Universitários da Diocese, na Alameda da Universidade, na capital, dizendo-lhes para transformarem a nação, o mundo e a sociedade com a confiança que receberam.

Segundo D. Rui Valério, o que os estudantes se tornaram com a condição de finalistas, habilita-os a estar na sociedade como construtores, como uma “voz autorizada” para imprimir o próprio caráter, mas sobretudo “para ser transformada à imagem dos valores e do saber” que possuem.

“Hoje sois colaboradores de um mundo que nós todos queremos novo”, sublinhou.

D. Rui Valério lançou também o olhar para as tantas geografias do mundo – incluindo as humanas, muitas delas presentes na cidade de Lisboa e nas restantes cidades portuguesas.

“O vosso contributo é decisivo, o vosso saber é importante e, em nome daquilo que hoje vos tornastes, então vos convido daqui a serem disponíveis, a estarem abertos, a transformar o vosso serviço, o vosso saber em serviço, o vosso conhecimento em ação e compromisso com a sociedade”, apelou.

No final da celebração, D. Rui Valério anunciou que se iria deslocar até Roma, para acompanhar a Missa para a solene inauguração do pontificado do Papa Leão XIV, que acontece este domingo.

“Se ocasião houver, e ocasião vai existir, eu em vosso nome lhe darei um grande abraço e digo que hoje rezámos por ele”, referiu.

A celebração contou com o coro constituído por universitários de diversas escolas e da responsabilidade de uma finalista de Ciências Médicas, Beatriz Arcanjo.

Na cerimónia, com transmissão online, os jovens de cada escola entregaram ao patriarca de Lisboa ofertas que vão ser destinadas a 21 instituições de solidariedade, sediadas na Diocese de Lisboa.

Esta foi a 41ª Bênção de Finalistas Universitários da Diocese de Lisboa; a primeira foi celebrada em 25 de junho de 1982, na Sé Patriarcal, não se tendo celebrado em 2020 e 2021, devido à pandemia.