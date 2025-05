Primeira missa de Leão XIV. Veja a lista completa de quem vai marcar presença

Já foi revelada a lista completa dos convidados que vão marcar presença na primeira missa do Pontificado do Papa Leão XIV, este domingo, no Vaticano.

Como era esperado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, vão marcar presença no evento. A delegação portuguesa inclui, também, Rita Magalhâes Collaço e Maria Amélia Paiva.

Uma ausência relevante é a do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump. A delegação norte-americana será encabeçada pelo vice-Presidente JD Vance, a sua mulher Usha Vance e o secretário de Estado Marco Rubio.

A Ucrânia será representada ao mais alto nível pelo líder Volodymyr Zelensky e a primeira-dama Olena Zelenska. Já a União Europeia estará presente através da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Layen e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. António Costa não vai comparecer

A Missa de início solene de pontificado, na qual o novo bispo de Roma recebe anel do pescador e o pálio, insígnias de autoridade, deve reunir centenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro e nos espaços circundantes.