Marcelo diz que Leão XIV está "virado para o futuro e não para o passado"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este domingo que Leão XIV é "um Papa virado para o futuro e não para o passado" e destacou a disponibilidade do líder católico para mediar conflitos, nomeadamente na Ucrânia.

O chefe de Estado português, que na manhã deste domingo assistiu à missa de início do Pontificado de Leão XIV, na Cidade do Vaticano, e cumprimentou depois o novo Papa, elogiou "esta posição que é de estar atento ao mundo, aos problemas do mundo, aos problemas económicos e sociais, problemas que se levantam hoje e que são em muitos casos mais graves e mais urgentes do que eram há uns anos".

Em declarações à RTP hoje, pelas 17h00, junto ao Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "não é por acaso que o Papa acaba por receber em audiência privada, específica, o Presidente ucraniano [Volodymyr Zelensky]".

Com este gesto, o Papa "está a dar um sinal de que, se for necessário, está disponível e tem disponibilidade física e mental para ajudar a construir a paz que não há meio de dar passos positivos, como vimos nas últimas semanas e nos últimos dias", considerou o Presidente.

Sobre a missa, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter ficado "impressionado" por o novo pontífice ter "separado aquilo que é a homília religiosa da alocução mais virada para a realidade atual", já no final da cerimónia, em que abordou "a guerra, a paz, a disponibilidade para mediar na paz", mostrando "como está preocupado com essa matéria, que preocupava o Papa Francisco".

"[Leão XIV] falou muitas vezes no Papa Francisco, como que para dizer 'eu estou na linha do Papa Francisco'", comentou ainda.

O Presidente destacou ainda o facto de, nesta cerimónia, ter havido "mais representações ainda do que na missa de exéquias do Papa Francisco", com a presença de 25 a 30 chefes de Estado e muitos chefes de Governo, presidentes de parlamento ou ministros responsáveis por pastas fundamentais.

"O mais importante é que estavam presentes todos os continentes e também personalidades cimeiras", nomeadamente o Presidente ucraniano e o vice-presidente norte-americano, JD Vance, assinalou.

O chefe de Estado salientou ainda "a forma simpática como o Papa reagiu aos cumprimentos do povo português e do Estado português".

"Falei-lhe como Portugal acolheria, quando entendesse oportuno no meio de tanta coisa que tem como missão fundamental, uma vinda a Fátima ou a Portugal, em geral", acrescentou.

Leão XIV foi eleito como o 267.º Papa da História, sucedendo a Francisco (2013-2025), que morreu em abril.

Nascido Robert Francis Prevost, em Chicago, o novo pontífice, de 69 anos, também tem a cidadania peruana depois de ter vivido a maior parte da vida no país andino.