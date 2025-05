"O magistério da Igreja ainda não está muito cimentado sobre a inteligência artificial"

Temos um novo Papa, Leão XIV, que na escolha do seu nome revela uma relação direta com Leão XIII e com a "Rerum Novarum". Como é que recebeu esta escolha?

Neste dia em que se celebra na Praça de São Pedro a missa pelo início do Ministério do Novo Papa, o padre Pedro Lima refere que Leão XIV também é muito sensível à questão das migrações e da habitação.

Várias das primeiras intervenções do pontificado têm lembrado novos desafios relacionados com o mundo do trabalho e também com a Inteligência Artificial (IA). A sociedade, e a Igreja em particular, estão devidamente despertas para esta realidade?

Ultimamente, sim. Nós temos vindo a refletir sobre esta realidade. Aliás, a Igreja não quer perder o comboio do mundo e o Papa, nos seus primeiros encontros com a comunicação social, manifestou essa preocupação. Nós hoje vivemos este tsunami de informação, às vezes com a falta da verdade, do conteúdo, do ser. E vemos que o Papa está preocupado com isso, não apenas com a forma, mas com o conteúdo, a interioridade.

Talvez seja este também um dos expoentes da teologia agostiniana - e o Papa é agostiniano - que é a verdade, que é o ser, que é a identidade ou a interioridade. A IA e todos estes desafios podem-nos fazer cair neste perigo de perdermos a nossa identidade e esta crise de identidade talvez seja aquilo que o mundo vive.

O Papa parece-me que vai neste sentido de procurarmos uma identidade, quem somos, a verdade. Na Pastoral Operária, olhando para o mundo, vemos grandes realidades que nos preocupam, como as migrações, e o Papa é sensível a esta questão. Outra situação também tem a ver com a habitação, com a procura de uma habitação digna, estável e, possivelmente, também teremos um Papa que é capaz de nos ajudar e de ajudar o mundo a pensar sobre isto.