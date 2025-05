Papa Leão XIV pede "unidade e comunhão"

O Papa Leão XIV quer uma igreja unida, uma Igreja missionária, que abra os braços para o mundo e promova a concórdia na humanidade.

“Gostaria que fosse este o nosso primeiro grande desejo: uma Igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado", disse o novo Papa, este domingo, na homila da Missa Inaugural do Pontificado.



“Esta é a hora do amor! A caridade de Deus, que faz de nós irmãos, é o coração do Evangelho e, com o meu predecessor Leão XIII, podemos hoje perguntar-nos: ‘Não se veria em breve prazo estabelecer-se a pacificação, se estes ensinamentos pudessem vir a prevalecer nas sociedades?’, disse ainda Leão XIV perante mais de 200 mil fieis e de alguns dos líderes políticos mundiais.

Leão XIV lembrou também os mais pobres e todos os marginalizados: "No nosso tempo, ainda vemos demasiada discórdia, demasiadas feridas causadas pelo ódio, a violência, os preconceitos, o medo do diferente, por um paradigma económico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres."