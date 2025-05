🔴 Reveja aqui a missa inaugural do pontificado do Papa Leão XIV

"Solene inauguração" do pontificado de Leão XIV, cardeal Robert Francis Prevost, eleito a 8 de maio, com a presença de milhares de fiéis e de chefes de Estado e de Governo de todo o mundo, bem como de representantes de organizações internacionais. O novo bispo de Roma usa o pálio e o "anel de pescador" e com estes símbolos inicia o seu pontificado, momento também para o seu discurso "programático".