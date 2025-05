Zelensky após encontro com o Papa Leão XIV: “Estamos prontos para o diálogo em qualquer formato"

Fogo sobre a Rússia

18 mai, 2025 É a unica linguagem que eles entendem 14:41

Se a Rússia continuar com as exigências e a postura que mostrou no 1º encontro na Turqueia - "nós (Rússia) estivemos em guerra com a Suécia durante 20 anos. vocês (Ucrânia) aguentam 20 anos de guerra?" - a melhor negociação é a tiro. Fogo cerrado tanto de drones, como de misseis balísticos e de cruzeiro, sobre a Rússia. É a única linguagem que eles entendem.