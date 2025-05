Papa pede aos líderes religiosos gestos eficazes para a construção de um mundo mais pacífico

“Estou convencido de que, se estivermos de acordo e livres de condicionamentos ideológicos e políticos, poderemos ser eficazes em dizer ‘não’ à guerra e ‘sim’ à paz, ‘não’ à corrida ao armamento e ‘sim’ ao desarmamento, ‘não’ a uma economia que empobrece os povos e a Terra e ‘sim’ ao desenvolvimento integral”, disse esta manhã o Papa.

Numa audiência aos líderes religiosos que ontem participaram na missa de início de pontificado, Leão XIV afirmou que “o testemunho da nossa fraternidade, que espero possamos demonstrar com gestos eficazes, contribuirá certamente para a construção de um mundo mais pacífico, como todos os homens e mulheres de boa vontade desejam em seu coração”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Aos delegados de outras confissões cristãs, o Papa recordou que a sua eleição ocorreu no 1700º aniversário do Primeiro Concílio Ecuménico de Niceia, considerando-o “um marco na elaboração do Credo partilhado por todas as Igrejas e Comunidades eclesiais”.

Leão XIV considerou que, apesar da plena comunhão entre os cristãos ainda não estar restabelecida, todos reconhecem que “esta unidade só pode ser a unidade na fé”. Por isso, "como Bispo de Roma, considero ser um dos meus deveres prioritários procurar o restabelecimento da comunhão plena e visível entre todos aqueles que professam a mesma fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo”.

Prevost declarou ainda que a unidade foi sempre para ele uma preocupação constante, “como o testemunha o lema que escolhi para o ministério episcopal: In Illo uno unum, expressão de Santo Agostinho de Hipona que nos recorda como também nós, embora sejamos muitos, «n’Aquele que é um [ou seja, Cristo], somos um só»”. E, com base nesta certeza, deixa um conselho: “Quanto mais formos fiéis e obedientes a Ele, mais unidos estaremos entre nós”.

Sinodalidade, ecumenismo e fraternidade humana

Leão XIV assegurou ainda aos representantes das confissões cristãs não católicas a sua intenção em “continuar o compromisso do Papa Francisco de promover o carácter sinodal da Igreja Católica e de desenvolver novas e concretas formas para uma sinodalidade cada vez mais intensa no campo ecuménico”, porque “sinodalidade e ecumenismo estão intimamente ligados”.

Aos líderes das outras religiões, o novo Papa recordou o espírito de fraternidade humana, de diálogo inter-religioso e o desejo de construção de pontes desencadeado por Francisco.

Aos judeus, Leão XIV valorizou a importância das raízes judaicas do cristianismo, encorajando o conhecimento, a estima recíprocos e o diálogo entre cristãos e judeus, “mesmo nestes tempos difíceis, marcados por conflitos e incompreensões”.

Quanto ás relações entre cristãos e muçulmanos, o novo Papa reconheceu um crescente empenho no diálogo e na fraternidade, fomentado pela estima por estes irmãos e irmãs, que “adoram o Deus Único, vivo e subsistente, misericordioso e omnipotente, criador do céu e da terra, que falou aos homens”. Para Leão XIV, “esta abordagem, baseada no respeito mútuo e na liberdade de consciência, é uma base sólida para construir pontes entre as nossas comunidades”.

Por fim, e dirigindo-se às outras tradições religiosas, o Santo Padre expressou gratidão pela sua presença no Vaticano e pelo que fazem a favor da paz. "Num mundo ferido pela violência e pelo conflito, cada uma das comunidades aqui representadas traz o seu próprio contributo de sabedoria, compaixão e empenho para o bem da humanidade e para a preservação da casa comum”, afirmou.