Leão XIV confia a São Paulo o início do seu pontificado

O Papa Leão XIV visitou durante a tarde desta terça-feira a Basílica de São Paulo extra muros para venerar o túmulo do apóstolo dos gentios.

“Ao mesmo tempo que agradecemos ao Senhor a vocação com que transformou a vida de Saulo, pedimos-lhe que saibamos responder do mesmo modo aos seus convites, tornando-nos testemunhas do amor”, disse aos fiéis que se acumulavam dentro da basílica.

“Pedimos-lhe que saibamos cultivar e difundir a sua caridade, tornando-nos próximos uns dos outros, até ao martírio”.