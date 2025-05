Conselho Nacional da Pastoral Juvenil reúne-se em Braga

O Conselho Nacional da Pastoral Juvenil vai reunir-se em Braga para “escutar, acompanhar e sonhar com os jovens”, sob o lema “há todo um mar de desafios”.

O programa, que versa ao tema “procurar novos horizontes e grandes desafios”, inclui um momento dedicado à “prevenção da violência sexual contra crianças, jovens e adultos vulneráveis" com a intervenção de Rute Agulhas, coordenadora do Grupo Vita.

A iniciativa, marcada para dias 23 e 24 de maio, vai decorrer no Espaço Vita, em Braga, e inclui uma reflexão sobre a “pastoral juvenil em Portugal. Um quadro de referência”, conduzida pelo padre Rui Alberto, sacerdote salesiano. Termina com uma abordagem à temática sinodal, com a reflexão “por uma Igreja Sinodal”, a partir do Documento Final da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, conduzida pelo padre Paulo Terroso, reitor da Basílica dos Congregados, de Braga.

Em comunicado, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) adianta que “este Conselho Nacional da Pastoral Juvenil, que decorre no coração da Arquidiocese de Braga, pretende renovar o compromisso com uma pastoral juvenil que escuta, acompanha e sonha com os jovens, com ousadia, responsabilidade e esperança”.