Dia Jubilar diocesano marcado para 31 de maio

“Por isso convidamos todas as pessoas da diocese de Lisboa, de todas as idades e condições, a estarem presentes no Vem Ver”, reforça.

A diocese refere que “o Dia Jubilar Diocesano é um desses momentos e surge como uma grande jornada de celebração do jubileu na Igreja de Lisboa”, e “uma reunião da Diocese de portas abertas a quem queira conhecer as razões da nossa esperança. Um dia marcado pela oração, pelo serviço e pela alegria, mas também pelo anúncio”.

“Para viver plenamente este tempo, além do caminho pessoal que cada fiel descobre na sua oração, não faltarão momentos de vida em Igreja, unidos no mesmo lugar e intenções. São os jubileus setoriais: eventos dedicados a âmbitos concretos da diocese que pretendem fazer chegar mais incisivamente os sinais da esperança, para daí alcançarem todos”, sublinha o Patriarcado.

Diploma e Dia Jubilar Diocesano com bênção de casais

Entretanto, o Patriarcado está a “convidar os casais jubilares que celebram, neste ano de 2025, os 10,25,50, 60 ou mais anos de matrimónio católico a inscreverem-se para receberem o Diploma com a Bênção Jubilar do Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério”.

“Tal como nos últimos anos, esta iniciativa dos Casais Jubilares 2025 é promovida pela Pastoral da Família do Patriarcado de Lisboa e está aberta a todos os casais que celebraram o matrimónio católico há 10, 25, 50, 60 ou mais anos”, assinala.

O Patriarcado informa que “os casais jubilares podem inscrever-se até ao final deste mês de maio, e os diplomas serão depois enviados para as paróquias, no início do mês de junho, e entregues numa missa celebrativa, em data a anunciar por cada paróquia”. “As Paróquias devem definir um dia (de preferência no dia 15 de junho, dia da Santíssima Trindade, mas pode ser outro), para uma celebração festiva onde entregarão os Diplomas aos casais jubilares”, propõe a Pastoral da Família.

Para além disto, o Patriarcado sublinha que “todos os casais jubilares estão convidados a estar presentes no dia 31 de maio (Dia Jubilar Diocesano) no Estoril, onde receberão a Bênção do Senhor Patriarca (ainda sem os Diplomas) durante a Missa campal”. “Haverá lugares sentados, naturalmente para pessoas mais velhas, mas não reservados para os casais jubilares”, informa ainda a diocese.