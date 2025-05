​Papa apela ao “fim das hostilidades em Gaza” e ao envio de “uma digna ajuda humanitária”

A reflexão da catequese desta quarta-feira centrou-se na parábola do semeador e da dinâmica e efeitos da Palavra de Deus, lançada como semente “no terreno do nosso coração e no terreno do mundo”, disse Leão XIV.

“Estamos habituados a calcular as coisas - e às vezes é necessário - mas isso não vale no amor! A forma como este semeador ‘desperdiçador' lança a semente é uma imagem da forma como Deus nos ama. É certo que o destino da semente depende também da forma como o solo a acolhe e da situação em que se encontra, mas antes de mais nesta parábola Jesus diz-nos que Deus lança a semente da sua palavra em todo o tipo de solo, ou seja, em qualquer das nossas situações: ora somos mais superficiais e distraídos, ora deixamo-nos levar pelo entusiasmo, ora somos oprimidos pelas preocupações da vida, mas também há momentos em que estamos disponíveis e acolhedores. Deus está confiante e espera que mais cedo ou mais tarde a semente floresça. Ele ama-nos assim: não espera que nos tornemos o melhor solo, Ele dá-nos sempre generosamente a Sua palavra”.

Para explicar melhor esta parábola, Leão XIV recorreu a uma obra-prima mundialmente famosa. “Tenho em mente uma bela pintura de van Gogh: Semeador no Pôr-do-Sol. Aquela imagem do semeador sob o sol abrasador também me fala do trabalho do agricultor. E ocorre-me que, atrás do semeador, van Gogh representou o trigo já maduro. Parece-me uma imagem de esperança: de uma forma ou de outra, a semente deu frutos. Não sabemos exatamente como, mas é assim. No centro da cena, porém, não está o semeador, que está de lado, mas toda a pintura é dominada pela imagem do sol, talvez para nos lembrar que é Deus quem move a história, mesmo que por vezes pareça ausente ou distante. É o sol que aquece os torrões da terra e faz amadurecer a semente”, disse.

Antes da bênção final, Leão XIV foi especialmente aplaudido quando, ao concluir recordou, “com muita gratidão, o amado Papa Francisco, que exatamente há um mês regressou à casa do Pai”.