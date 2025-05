Arcebispo de Boston preside à Festa do Senhor Santo Cristo

O Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, vai celebrar as suas festas que este ano são presididas pelo arcebispo de Boston, D. Richard Henning, nomeado no verão do ano passado depois de ter sido bispo de Providence, lugar onde reside uma forte comunidade de ascendência açoriana.

De acordo com o cónego Manuel Carlos Alves, reitor do Santuário, “as grandiosas festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres” começam com a inauguração da iluminação, já na quinta-feira, no dia 23 de maio. No entanto “o dia principal é o domingo do Senhor Santo Cristo”, 25 de maio, com a Missa às 9h30, e a imagem do Senhor Santo Cristo a sair em procissão pelas 16h30”, acrescenta.

No domingo, pelas 8h00, vai ser celebrada a Eucaristia em língua inglesa, na igreja paroquial de São José, “orientada para turistas e alguns emigrantes que tenham mais dificuldades em entender o português”; na véspera, sábado, dia 24 de maio, após a procissão da mudança da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres para a igreja de São José, o Serviço Pastoral da Juventude de Angra dinamiza a vigília noturna.

Em declarações reproduzidas pelo site da diocese de Angra, o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, cónego Manuel Carlos Alves, anunciou ainda que a capa que vai vestir a Imagem “é a que tem o número 25”, usada no Ano Jubilar de 2000, uma oferta de José António Estrela, residente nos Estados Unidos da América.