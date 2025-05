Papa Leão XIV nomeia religiosa como secretária de órgão da Cúria

Leão XIV nomeou esta quinta-feira a irmã Tiziana Merletti, antiga superiora geral das Irmãs Franciscanas dos Pobres, como secretária do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, anunciou o Vaticano.

A religiosa italiana, nascida a 30 de setembro de 1959, é formada em Direito e Direito Canónico, sendo docente da Universidade Pontifícia Antonianum.

A 6 de janeiro de 2025, o Papa Francisco tinha nomeado a irmã Simona Brambilla, das Missionárias da Consolata, como nova prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, que se tornou assim a primeira mulher a exercer um cargo deste nível, na Cúria Romana.

Já a 9 de maio, Leão XIV reconduziu nos respetivos cargos todos os membros da Cúria Romana, de forma provisória.

Os responsáveis dos diferentes organismos da Cúria Romana tinham colocado os seus lugares à disposição no início da Sé Vacante, com a morte de Francisco, a 21 de abril, segundo as normas em vigor.