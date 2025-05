Peregrinação ao Sameiro marcada para 1 de junho

O Santuário do Sameiro volta a acolher a tradicional Peregrinação Arquidiocesana ao Sameiro no próximo dia 1 de junho. A celebração da eucaristia será presidida por D. Francisco José Prieto Fernández, arcebispo de Santiago de Compostela.

Nas intenções desta Peregrinação em Ano Santo - Jubileu 2025 estão os jovens, a paz no mundo, os mais necessitados, os enfermos e as famílias.

Na página da arquidiocese foi divulgado o programa da celebração.

Na sexta-feira, dia 30 de maio, às 21h30, acontece a Procissão de Velas, a pé, com saída da Igreja de S. Lázaro em direção à Sé de Braga.

No dia 1 junho a saída é às 7h, da Catedral. A Peregrinação, a pé, segue em direção ao Santuário do Sameiro. A Eucaristia está prevista para as 11h.