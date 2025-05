Santuário de Fátima acolhe Jubileu dos Voluntários

"Haverá lugar para a Esperança?" é a pergunta que inspira o Jubileu dos Voluntários, que acontece a 31 de maio, no Santuário de Fátima.

De acordo com a organização, o encontro pretende “assinalar a importância do voluntariado e da sua contribuição para o fortalecimento das comunidades e promoção do bem comum”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Para refletir sobre o tema do Jubileu, estarão presentes no encontro quatro personalidades de diferentes áreas da sociedade, ligadas ao voluntariado: Catarina Furtado, presidente da Associação Corações com Coroa e de Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População; Flávio Soares, presidente da Associação Effectus, que acompanha pessoas com deficiência, cuidadores e famílias; Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome; e D. José Traquina, bispo de Santarém e presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana.

Os quatro convidados vão integrar um painel que será moderado por Patrícia Duarte, diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima.

O programa tem início às 10h30, na igreja paroquial de Fátima, um momento em que se fará memória dos Pastorinhos, com evocação do seu batismo. Segue-se um percurso a pé, até ao Santuário, com a recitação do Terço. À chegada à Capelinha das Aparições será celebrada uma Missa, presidida pelo reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas.