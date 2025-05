CEP agradece trabalho de Núncio Apostólico em Portugal

Conferência Episcopal Portuguesa sublinha “com particular relevância”, o acompanhamento que o Núncio Apostólico em Portugal deu à visita do Papa Francisco a Portugal por ocasião da JMJ Lisboa 2023.

Em reação ao anúncio da aceitação, por parte do Papa Leão XIV da renúncia do Núncio Apostólico, a CEP agradece “a presença entre nós durante os últimos seis anos, como representante da Santa Sé junto da Igreja em Portugal e nas relações diplomáticas com o Estado Português”, de D. Ivo Scapolo. “Além do normal exercício da sua missão pastoral e diplomática, recordamos com particular relevância o seu acompanhamento aquando da visita do Papa Francisco a Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023”, assinala a nota da CEP.

A Nunciatura Apostólica anunciou esta sexta-feira que "Sua santidade, o Papa Leão XIV aceitou" a renúncia "ao cargo de Núncio Apostólico em Portugal"; renuncia que D. Ivo Scapolo apresentou "fazendo uso da possibilidade oferecida pelo arti. 20 do regulamento para as Representações Diplomáticas", que autoriza os núncios a pedir a antecipação de sua aposentadoria, quando atingem os 70 anos.