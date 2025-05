O Núncio Apostólico em Portugal está de saída. O Papa Leão XIV aceitou o pedido de renuncia de D. Ivo Scapolo.

De acordo com uma comunicação da Nunciatura em Lisboa, enviada à Renascença, "Sua santidade, o Papa Leão XIV aceitou" a renúncia "ao cargo de Núncio Apostólico em Portugal"; renuncia que D. Ivo Scapolo apresentou "fazendo uso da possibilidade oferecida pelo arti. 20 do regulamento para as Representações Diplomáticas", que autoriza os núncios a pedir a antecipação de sua aposentadoria, quando atingem os 70 anos.

No ofício enviado à Renascença, o Núncio Apostólico revela também que planeia "deixar Portugal definitivamente entre o final de junho e o início de Julho". D. Ivo Scapolo é Núncio Apostólico em Portugal desde 29 de agosto de 2019.

A nota termina com D. Ivo Scapolo a confirmar-se "fraternalmente na comunhão de Cristo, Bom Pastor".

D. Ivo completa 72 anos a 24 de Julho.