Abusos na Igreja. Processos de indemnização deverão estar fechados até ao fim do ano

A coordenadora do Grupo VITA, Rute Agulhas, acredita que “há todas as condições” para que os processos com as indemnizações às vítimas de abusos na Igreja estejam concluídos “até ao final deste ano”.

Em declarações à Renascença, à margem do encontro do Conselho Nacional da Pastoral Juvenil, em Braga, Rute Agulhas diz ser “muito provável” que nos próximos meses possa aumentar o número de pedidos de compensação financeira.

Na atualização feita esta semana, por ocasião do segundo aniversário da criação do Grupo VITA, foram contabilizados 78 pedidos.

“Até ao momento, já avaliámos, já entrevistámos, já estivemos com 52 pessoas destes 78 pedidos e todas as pessoas estão agendadas até ao final de julho”, sublinha a responsável.

Depois disso, “o compromisso do Grupo VITA é que, até ao final do mês de agosto, todos os relatórios, todos os pareceres vão ser entregues ao segundo grupo de fixação de montantes”.