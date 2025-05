​Papa Leão XIV à Cúria: “Sem memória, perde-se o sentido do percurso”

“Os papas passam, a Cúria permanece”, disse o Papa Leão XIV na audiência desta manhã aos trabalhadores da Cúria romana e funcionários da Santa Sé.

Interrompido por aplausos, o Santo Padre agradeceu o trabalho diário de todos e sublinhou que a Cúria é a instituição que preserva e transmite a memória histórica de uma Igreja e do ministério dos seus bispos.

"Isto é muito importante. A memória é um elemento essencial num organismo vivo. Não se volta apenas para o passado, mas alimenta o presente e orienta para o futuro. Sem memória perde-se o caminho e o sentido do percurso."

Leão XIV reafirmou a todos os que trabalham diariamente na Cúria o que disse no dia da sua eleição: “Devemos procurar juntos como ser uma Igreja missionária que constrói pontes, aposta no diálogo e acolher sempre, com os braços abertos a todos, todos aquelesprecisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor.”

“Repito estas palavras a pensar na missão da Igreja de Roma para com todas as Igrejas no mundo inteiro, chamada a servir a comunhão a unidade, na caridade e na verdade”, insistiu.

Prevost também deu o seu testemunho pessoal: “Quero agradecer-vos pelo serviço que prestam e que eu, por assim dizer, ‘herdei’ dos meus Predecessores. Sim, como sabem, cheguei há apenas dois anos, quando o amado Papa Francisco meu nomeou Prefeito do Dicastério para os Bispos. Então, deixei a diocese de Chiclayo, Peru, e vim trabalhar para aqui. Que mudança! E agora… pois, o que posso dizer? Só o que Simão Pedro disse a Jesus no Mar da Galileia: “Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que te amo (Jo 21,17).” E acrescentou: “Como sabem, a experiência missionária faz parte da minha vida, e não apenas como batizado, como todos nós cristãos, mas porque como religioso agostiniano fui missionário no Peru e entre o povo peruano, a minha vocação pastoral amadureceu. Nunca conseguirei agradecer suficientemente a Deus este presente! Depois, o chamamento para servir a Igreja aqui na Cúria Romana foi uma missão nova, que partilhei convosco nestes dois anos. Missão que ainda continuo e continuarei, enquanto Deus quiser, neste serviço que me foi confiado.”