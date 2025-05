Leão XIV pede aos romanos que o ajudem a ser Papa

O Papa tomou posse da Cátedra do bispo de Roma esta tarde, durante uma solene eucaristia celebrada na Basílica de São João de Latrão. “A comunhão constrói-se primeiramente ‘de joelhos’, na oração e num compromisso contínuo de conversão”, disse Leão XIV.

Ao recordar os desafios e dificuldades que a comunidade cristã primitiva enfrentou ao anunciar o Evangelho ao mundo pagão, o Santo Padre elogiou a paciência e a escuta recíproca dos cristãos, que não decidiram por conta própria, mas procuraram a comunhão com a Igreja-mãe.

“Na realidade, somente com esta atitude cada um pode ouvir dentro de si a voz do Espírito nos nossos corações; um dom que nos ajuda a crescer até nos tornarmos ‘carta de Cristo’ (cf. 2 Cor 3,3) uns para os outros, simples as nossas palavras, honestos e transparentes os nossos desejos, generosas as nossas ações”, afirmou.

O novo bispo de Roma manifestou a sua disponibilidade para servir esta Igreja e também pediu ajuda para cumprir a sua missão.

“Quanto a mim, expresso o desejo e o compromisso de entrar neste vasto canteiro, colocando-me, na medida do possível, à escuta de todos, para aprender, compreender e decidir juntos: ‘convosco sou cristão, para vós sou Bispo’, como dizia Santo Agostinho (cf. Sermão 340, 1). Peço-vos que me ajudem a fazê-lo num esforço comum de oração e caridade.”

Por fim, Leão XIV citou as palavras que João Paulo I proferiu nesta mesma basílica em 1978: “Posso assegurar-vos que vos amo, que só desejo começar a servir-vos e pôr à disposição de todos as minhas pobres forças, aquele pouco que tenho e sou”, disse então na homilia na tomada de posse da Cátedra do Bispo de Roma, em 23 de Setembro de 1978.

E acrescentou: “Também eu vos expresso todo o meu carinho, com o desejo de partilhar convosco, no caminho comum, alegrias e dores, cansaços e esperanças. Também eu vos ofereço ‘o pouco que tenho e que sou’, e confio-o à intercessão dos Santos Pedro e Paulo e de tantos outros irmãos e irmãs, cuja santidade iluminou a história desta Igreja e as ruas desta cidade.”

Após a celebração da eucaristia, Leão XIV saudou os milhares de fiéis no exterior da Basílica de São João de Latrão e dirigiu-se à Basílica de Santa Maria Maior para uma breve homenagem ao famoso ícone da Virgem “Salus Populi Romani”, a padroeira do povo romano.