Cáritas Internacional promove conferência sobre perdão da dívida

A confederação internacional da Cáritas vai promover esta quarta-feira, em Roma, uma conferência mundial sobre a crise da dívida, que “mantém milhares de milhões de pessoas na pobreza”. Os trabalhos incluem um painel de discussão online, com economistas, líderes religiosos e representantes da sociedade civil, tendo como pano de fundo o Jubileu da Esperança, que a Igreja Católica está a celebrar.

Com o tema ‘Peregrinos da Esperança: uma inspiração jubilar para a ação sobre a dívida, o clima e o desenvolvimento’, o evento vai reunir diversos especialistas e líderes religiosos para debater a forma como o Jubileu 2025 também pode contribuir para acabar com a crise mundial da dívida que mantém “milhares de milhões de pessoas na pobreza”, refere uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

A iniciativa decorre no âmbito da campanha global da Cáritas ‘Transformar a dívida em esperança’, lançada a 23 de dezembro de 2024. Coincidindo com o décimo aniversário da encíclica ‘Laudato Si’, a iniciativa “responde ao apelo do Papa Francisco no Dia Mundial da Paz de 2025, para o alívio da dívida dos países mais endividados do mundo, não como um ato de generosidade, mas como um ato de justiça, apelando também à criação de uma arquitetura financeira internacional renovada, com a dignidade humana para todos no seu cerne”, sustenta a organização católica.

“Mais de 3,3 mil milhões de pessoas vivem em países onde os governos estão a gastar mais para pagar aos credores do que em serviços públicos básicos como a educação, os cuidados de saúde e a preparação para as catástrofes climáticas”, lembra a Cáritas, referindo que “os governos dos países mais pobres do mundo estão a ser forçados a afetar mais fundos ao serviço da dívida do que aos cuidados de saúde, à educação e à adaptação às alterações climáticas em conjunto”.

“Esta crise da dívida é acompanhada por cortes nos orçamentos de ajuda e pela imposição de tarifas por parte dos governos do norte global, reduzindo ainda mais os recursos disponíveis para os governos do sul global fornecerem serviços públicos básicos”, acrescenta o comunicado.

O Papa Francisco apelou, na bula de proclamação do Jubileu 2025, ao perdão das dívidas dos países pobres. A ‘Caritas Internationalis’ pede o “cancelamento imediato e a reestruturação de dívidas injustas e insustentáveis – sem impôr condições económicas prejudiciais que recaiam sobre os mais pobres”. Apela, ainda, a uma “reforma financeira de longo prazo que priorize as pessoas e o planeta, criando sistemas justos, sustentáveis e livres de práticas de empréstimos predatórias”, e à “criação de um quadro global de dívida baseado na solidariedade e na harmonia entre os povos”.