Santuário de Fátima. Encontro na Basílica propõe novas reflexões sobre “a esperança que não desilude”

“'A esperança não desilude': em Fátima, acolher de Deus a esperança” é o tema do próximo Encontro da Basílica, no dia 1 de junho, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

O evento contempla dois momentos: um de reflexão, outro musical.

No primeiro momento, a irmã Sandra Bartolomeu, religiosa Serva de Nossa Senhora de Fátima e, desde 2018, colaboradora no Santuário, no Departamento de Acolhimento e Pastoral, vai ajudar os participantes a refletirem sobre “os fracassos e a falência dos sonhos, dos quais emergem perguntas como: há alguma esperança? Que esperança? De onde nos poderá vir?”.

De acordo com o Santuário, a religiosa vai mostrar como, há mais de 100 anos, Fátima permanece como mensagem e lugar onde se toca e acolhe de Deus a esperança que não desilude, através de um coração silencioso, humilde e terno de mãe.

O segundo momento do Encontro na Basílica oferece um recital, pelo Ensemble do Serviço de Música Sacra do Santuário de Fátima, sob a direção do maestro José Leite.

O elenco de peças a executar “foi pensado para coro masculino e tenta ser reflexo, através da música, da mensagem que a Virgem de Fátima trouxe para o mundo: amor, misericórdia, graça”, indica o Santuário.

O programa do recital inclui Ubi caritas, de Ola Gjeilo, Cantate Domino, de Hans Leo Hassler, Ave Maria, de Franz Biebl, Confitemini Domino, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, O Sacrum Convivium, Tomás Luís de Victoria, Senhora, nós Vos louvamos, de Manuel Faria.

A entrada nos Encontros na Basílica é livre.