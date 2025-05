“A comunicação da igreja tem de ir ao encontro da sociedade”, diz secretariado das comunicações

“A comunicação da igreja tem de ir ao encontro do outro e da sociedade tal como ela existe”, afirma Isabel Figueiredo, Diretora no Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja.

O caminho está traçado e o desafio tem de ser encarado como necessário para que a mensagem chegue a todos norteada pela verdade e fácil de entender.

A mensagem foi deixada na manhã de terça-feira por Isabel Figueiredo num encontro de reflexão sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações que se assinala no próximo sábado, dia 31 de maio, que decorreu na Conferência Episcopal Portuguesa.

"O caminho tem obrigatoriamente de passar por uma capacidade diária e determinada de irmos ao encontro dos outros. Aquilo que o Papa disse aos jovens 'saiam dos sofás' e aos jornalistas 'saiam das redações' esse é o caminho!”, sublinhou.

A mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, elaborada ainda pelo Papa Francisco, com o título ‘Partilhai com mansidão a esperança nos corações’ pede mansidão, esperança e coração, sublinhando que a comunicação não pode estar desconectada do seu tempo.

Isabel Figueiredo alertou ainda que “partilhar com mansidão a esperança” deve ter implícita também a “humildade”, porque “o jornalista tem de ser uma pessoa humilde, senão não consegue revelar aos outros aquilo que vê".

Acrescentou ainda que “isto é um desafio para todos nós na comunicação social, não termos receito de colocar o coração no meio da nossa vida e do trabalho".

Presente esteve também o padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, que decidiu nesta reflexão destacar algumas palavras do Papa Francisco ainda durante o Jubileu do Mundo das Comunicações.

“Ele dizia: então pensemos no que poderíamos fazer juntos graças aos novos instrumentos da nova era digital, graças à inteligência artificial (IA), se em vez de fazermos da tecnologia um ídolo, nos comprometêssemos mais em criar rede. Preocupa-me mais do que a IA a inteligência natural, a que temos de desenvolver”.

O encontro contou ainda com o testemunho de vários jornalistas que estiveram recentemente em Roma na cobertura do funeral do para Francisco e do Conclave que elegeu Leão 14.

Sublinhou-se a necessidade de maior reflexão por parte da comunicação social que deve por vezes dar um passo atrás no ritmo acelerado que tem e muitas vezes na impaciência e velocidade que tomou conta dela. Ainda a necessidade de olhar para aos que ficam à margem, tal como pedia Francisco.

O Conclave foi descrito como algo que fez parar milhões de pessoas e voltou a mostrar o papel importante da igreja no mundo e o papel que tem, e pode ter, na construção da paz. Momento de poderá ser aproveitado para compreender que pode apostar num papel de maior relevo na sociedade.

Mas expressaram-se ainda as dificuldades de comunicação da igreja que até há pouco tempo muito falava do Sínodo que agora parece mais esquecido. Com alguns jornalistas a considerarem que muito se tem feito para em muitas dioceses tornar a comunicação da mensagem cristã de forma mais efetiva e criativa.