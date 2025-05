Vila Real celebra Dia da Diocese em Cerva

“Caminhar juntos, renovar a esperança” é o mote para o Dia da Diocese de Vila Real, que se celebra no próximo sábado e domingo, na vila de Cerva, em Ribeira de Pena.

A iniciativa pretende ser um momento de “festa e de ação de graças” que congregue a diocese numa “experiência de comunhão eclesial”.

“Verdadeira festa diocesana de comunhão com o nosso bispo, será um encontro aberto a todos, valorizando, por um lado, a comunidade local – em particular as suas expressões culturais – e, por outro, a dimensão diocesana, acolhendo representações das várias paróquias e outras realidades diocesanas”, indica a comissão organizadora.

O Dia da Diocese de Vila Real começa no sábado, 31 de maio, com atividades dedicadas aos jovens, com destaque para um peddy papper pela vila, tempo de oração mariana e um momento musical DJ.

O dia 1 arranca com uma atividade solidária dos jovens, a partir da 9h00, que inclui visitas a lares.

Para as crianças, entre os 6 e os 14 anos, convidadas a celebrar o Dia Mundial da Criança, estão programadas diversas atividades lúdicas e formativas na Escola EB 2, 3 de Cerva, entre as 10h00 e as 12h00.

Enquanto decorrem as atividades para as crianças e para os jovens, os adultos são convidados a participar num painel dedicado ao tema da esperança, marcado para as 10h00.

“Na Fragilidade... Sinais de Esperança” é o tema da mesa-redonda que vai contar com as comunicações de Mónica Cruz, da Cáritas de Vila Real, sobre sinais de esperança a pessoas reclusas; Alda Claudino, principal mentora da Associação Borboletas aos Montes, sobre sinais de esperança a pessoas que sofrem de doença ligada a problemas de cancro; e Joanikelly, natural do Brasil, que vai partilhar a vida de uma família migrante, nos dias de hoje.

A organização assinala que “somos desafiados a dar sinais de esperança às pessoas que vivem em situação de maior fragilidade, como são as pessoas idosas, os doentes, os presos e os migrantes”.

Depois de almoço, tem lugar a eucaristia, no Parque das Meadas, às 15h00, presidida pelo bispo da diocese, D. António Augusto Azevedo.

O Dia da Diocese conclui-se com a atuação de grupos musicais da região, valorizando a dimensão cultural e favorecendo o convívio festivo.