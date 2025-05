Papa em Castel Gandolfo aprecia a beleza da horta e jardins pontifícios

Esta quinta-feira de manhã, Leão XIV saiu do Vaticano e visitou a histórica residência de verão pontifícia, em Castel Gandolfo.

Num breve comunicado, a Sala de Imprensa refere que o Papa “visitou o projeto Borgo Laudato Si' em Castel Gandolfo e, também, o Palácio Pontifício” e que o seu regresso a Roma “está previsto para o início da tarde”.

Situada a uns 40 quilómetros de Roma, numa zona mais fresca junto do lago Albano, esta propriedade pontifícia é conhecida pelos seus maravilhosos jardins, com um património botânico e histórico de valor inestimável. Com 35 hectares de jardins e 20 hectares de área agrícola, alberga mais de 3.000 plantas e árvores de 300 espécies diferentes, para além dos vestígios arqueológicos da Aldeia do Imperador Romano Domiciano.

O projeto “Borgo Laudato Si’” está localizado neste cenário natural, onde se desenvolveu um espaço de formação em ecologia integral, aberto a todas as pessoas de boa vontade. O Papa Francisco decidiu criar este projeto na sua residência em Castel Gandolfo, como sinal concreto da aplicabilidade dos princípios ilustrados na encíclica Laudato Si’. Trata-se de um local aberto a todos os peregrinos que pretendam vivenciar um momento de catequese ecológica e de contemplação da beleza da Criação.

Devido ao estivo calor de Roma, a Vila Pontifícia de Castel Gangolfo, foi sempre escolhido como residência papal durante o verão. Pio XII (a 9 de outubro de 1958) e Paulo VI (a 6 de agosto de 1978) morreram neste palácio e Bento XVI residiu em Castel Gandolfo nos primeiros tempos da sua resignação. Francisco foi a única exceção, preferindo passar férias na sua Casa Santa Marta e permitindo visitas turísticas ao interior do Palácio.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII acolheu ali milhares de refugiados, muitos deles judeus, e cerca de 50 crianças nasceram neste Palácio.

Até agora, não foi referido se Leão XIV vai usar esta residência pontifícia quando o sufocante calor romano apertar no verão.