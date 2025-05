Contra a violência, o Papa pede testemunhos de paz

Leão XIV recebeu esta manhã, no Vaticano, representantes de associações e movimentos populares que, há um ano em Verona, deram origem à “Arena de paz”, com o apoio dos missionários comboiados e a participação do Papa Francisco.

“O caminho para a paz requer corações e mentes treinados e educados para prestar atenção aos outros e capazes de reconhecer o bem comum no contexto atual”, disse Leão XIV. O novo Papa, também ele com vasta experiência missionária, sublinhou que o caminho que conduz à paz é comunitário e passa pelo cuidado das relações de justiça entre todos os seres vivos. “Numa época como a nossa, marcada pela rapidez e pelo imediatismo, precisamos de redescobrir os tempos longos, necessários para que estes processos aconteçam”, afirmou.

Leão XIV sublinhou que a história e a experiência ajudam a perceber que “a paz autêntica é aquela que se concretiza a partir da realidade (territórios, comunidades, instituições locais, etc.) e da escuta”. Por isso, “percebemos que esta paz é possível quando as diferenças e os conflitos que elas acarretam não são eliminados, mas reconhecidos, assumidos e ultrapassados”, acrescentou.

O que fazer perante tantas injustiças e agressões

“Há muita violência no mundo, nas nossas sociedades. Perante guerras, terrorismo, tráfico de pessoas, agressões generalizadas, as crianças e os jovens necessitam de experiências que os eduquem para a cultura da vida, do diálogo, do respeito mútuo. E, antes de mais, precisam de testemunhas de um estilo de vida diferente e não violento”, reconhece o Santo Padre. Portanto, desde o nível local e quotidiano até ao da ordem mundial, “quando

aqueles que sofreram injustiças e as vítimas de violência sabem resistir à tentação da vingança, tornam-se os protagonistas mais credíveis dos processos não violentos de construção da paz”.

Leão XIV acrescenta que “a não-violência como método e estilo deve distinguir as nossas decisões, as nossas relações, as nossas ações” e que,

“o Evangelho e a Doutrina Social são para os cristãos o alimento constante deste compromisso e, ao mesmo tempo, podem ser uma bússola válida para todos”.

Por fim, o Papa pede que se preparem instituições de paz. “Estamos cada vez mais conscientes de que não se trata apenas de instituições políticas, nacionais ou internacionais, mas antes do conjunto de instituições – educativas, económicas, sociais – que são postas em causa”. Tarefas que, no entanto, exigem “tenacidade e paciência”.