Jovens pedem à Igreja comunicação “simples, próxima e cativante”

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil chama a atenção para a importância do Espaço Digital na comunicação com os jovens que pedem “uma comunicação simples, próxima e cativante”.

“A Igreja deve apostar numa linguagem informal, com humor, memes e conteúdos criativos adaptados ao universo jovem”, sugere o organismo da Conferência Episcopal Portuguesa em comunicado, no rescaldo do encontro nacional “Todos vão ouvir a nossa voz!”, que decorreu em Braga com 26 jovens a dialogar sobre o presente e o futuro da Igreja.

O encontro juntou os jovens em quatro mesas temáticas: Espaço Digital, Espaços Físicos, sonhos e Visões e Espaço dos Jovens na Igreja.

Os jovens solicitam a criação de “uma plataforma digital centralizada com informações úteis (grupos, oração, missas, confissões, etc.)” e a aposta “em redes sociais geridas por jovens e para jovens”.

Pedem ainda que se invista na produção de conteúdos, como “podcasts, Youtube, influencers católicos, que dialoguem com o mundo atual” e que se criem e renovem “espaços físicos adaptados às realidades juvenis, com propostas de convívio, estudo, oração, arte e lazer”.

Foi ainda feito um alerta para que os jovens sejam protagonistas: "Os jovens devem estar envolvidos na criação, gestão e renovação dos seus espaços, sentindo pertença e identidade."

“Os jovens sonham com uma Igreja menos doutrinal e mais pastoral, que caminhe com eles, sem julgamentos, com diálogo, afeto e inclusão” e defende que “é preciso investir na formação dos jovens e abrir espaço para que sejam agentes ativos e corresponsáveis no caminho da Igreja”.

Do encontro sai também a manifestação do desejo de uma Igreja que “responda às suas dúvidas, de fé e ciência, e sobre o mundo atual, com propostas claras para jovens trabalhadores e universitários”, devendo os jovens ser “mais do que executantes” , porque “querem pensar, decidir e construir a Igreja com os outros, como parte integrante do corpo eclesial”.

Por último, os jovens dizem que o caminho deve ser trilhado em três pilares: “Escuta, segurança e comunidade”, porque “só assim se constrói um verdadeiro caminho sinodal com os jovens no centro da missão”.

O diretor do DNPJ, Pedro Carvalho, diz à Renascença que os jovens saíram de Braga “com a esperança renovada”.

“Este encontro não foi apenas para escutar, foi para iniciar um caminho. Os jovens falaram com verdade e paixão. Estes jovens têm voz, visão e vontade de transformar a Igreja com alegria e coragem. É impossível não nos sentirmos contagiados com esta força. Vamos transformar esta escuta em caminho. Este é o tempo de caminhar juntos, lado a lado, como geração que constrói."