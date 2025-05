Treinador Sérgio Conceição participa no Jubileu do Desporto

O treinador Sérgio Conceição vai participar na conferência internacional “O ímpeto da esperança: histórias além do pódio”, que decorre a 14 de junho, no Vaticano, integrada no Jubileu do Desporto promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação.

De acordo com a organização, a iniciativa pretende explorar a relação entre esperança e desporto, reunindo atletas, académicos, dirigentes e agentes pastorais. Entre os participantes estarão o prefeito do dicastério, cardeal José Tolentino Mendonça, e o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que discursarão na abertura.

A conferência tem dois momentos principais. Numa primeira parte, será que abordada a vida dos atletas no contexto da competição desportiva, com testemunhos diretos da “experiência da esperança no desporto”.

Os convidados são Letsile Tebogo (Atletismo - Botswana), Valentina Vezzali (Esgrima - Itália), Amelio Castro Grueso (Esgrima Paralímpica - Seleção Paralímpica de Refugiados) e Sérgio Conceição (Futebol - Portugal).

O segundo momento centra-se na ação da Igreja no contexto do desporto.

O evento fecha com o anúncio dos vencedores do concurso internacional de fotografia "«Desporto em Movimento", que o dicastério lançou em novembro e que tem como objetivo aproximar os jovens da cultura, através da arte da fotografia.

O Jubileu do Desporto termina no domingo com a missa, na praça de S. Pedro, presidida pelo Papa Leão XIV.

O Vaticano informa de que “a entrada na Praça de São Pedro, por ocasião da Santa Missa presidida pelo Santo Padre, é totalmente gratuita e não requer nenhum tipo de bilhete”.