Mais de 30 mil pessoas no Dia Jubilar Diocesano

Sentada à sombra, no jardim do Estoril, Ana Ferreira assiste à peça de teatro preparada pelo grupo de universitários da Missão País. Está entusiasmada por participar no Dia Jubilar Diocesano, uma iniciativa do Patriarcado de Lisboa que tem como tema "“Vem Ver” e que inclui diversas atividades para crianças, jovens e adultos.

Ana veio de autocarro com mais 90 pessoas da paróquia de Sobral de Monte Agraço. É animadora do grupo de jovens. “É muito enriquecedor estarmos com pessoas de tantos locais da diocese, sabendo que temos um ponto em comum que é Jesus”, diz à Renascença, contando que acompanha um grupo de adolescentes recentemente crismados. “O Sr. Patriarca já conversou connosco duas vezes. Há uma proximidade. Além disso, não estamos fechados na catequese semanal – percebemos que somos mais e estamos juntos”, diz a catequista de 45 anos.