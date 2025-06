Patriarca de Lisboa: “É preciso anunciar que vale a pena viver”

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, sublinhou, este sábado, que “os cristãos não podem andar sem rumo, cansados, tristes e com medo do futuro”. Na homilia da missa do Dia Jubilar Diocesano, que reuniu mais de 30 mil pessoas no Estoril, o bispo frisou que “hoje é preciso anunciar que vale a pena viver, que a vida tem sentido, que o amor é mais forte que o ódio, e que Cristo é mais forte do que a morte”. D. Rui Valério disse que o anúncio é um dever dos cristãos e explicou que isso se materializa quando se tornam “construtores de uma sociedade mais justa, fraterna e de paz”.

Na missa, onde além de D. Rui Valério estiveram também cinco bispos, entre os quais os três auxiliares de Lisboa (D. Alexandre Palma, D. Nuno Isidro Cordeiro e D. Rui Gouveia), 170 padres e 30 diáconos, o Patriarca afirmou que a “esperança não dá só a força ou resiliência para superar obstáculos ou dificuldades”. “Recria-nos, faz de nós homens novos” capazes de “descobrir caminhos, onde outros só encontram obstáculos”, disse, afirmando que os cristãos são enviados a ser uma “uma Igreja que vive com alegria, com luz, com verdade; uma Igreja que não foge do mundo, mas o transforma com o coração em Deus”.

D. Rui Valério convidou os presentes a deixarem-se “envolver pelo mistério da Ascensão do Senhor” e lembrou que Jesus sobre ao céu “para estar connosco de um modo mais íntimo e penetrante”. “Jesus deixa de estar presente apenas num único lugar geográfico ou num determinado tempo histórico e passa a estar em todos os lugares e em todos os tempos”, disse. E acrescentou: “Também nós somos chamados não só a ir para o céu, como Jesus, mas a sermos, um céu para amar e acolher Cristo que vem até nós, e a dá-lo aos irmãos”.

Na missa, no jardim do Estoril, D. Rui Valério evocou, ainda, as palavras do Papa Francisco, que escreveu que o Dia Jubilar Diocesano “é um momento forte para nutrir e robustecer a esperança”, para dizer que “como discípulos do Ressuscitado não oferecemos só projetos ideais de sociedade, ou coerentes caminhos éticos e morais, fazemos algo mais – nós somos artesãos de muitos céus aqui na terra: da fraternidade, da paz, da justiça, do amor”.

Além da missa que contou com a presença de muitas famílias e grupos paroquiais, o programa do Dia Jubilar Diocesano inclui concertos, conferências, workshops, entre outras atividades.