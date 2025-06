“A humanidade é traída quando se invoca a liberdade não para dar a vida, mas para a tirar”

O Papa presidiu esta manhã à missa do Jubileu das famílias, crianças, avós e idosos. Acolhido em festa por milhares de fiéis de todas as idades, representantes de 131 delegações, Leão XIV citou o Papa Francisco para sublinhar que recebemos a vida antes de a termos desejado, ou seja, «todos os homens são filhos, mas nenhum de nós escolheu nascer» (Angelus, 1 de janeiro de 2025)”. Leão XIV acrescentou que, ao nascer, precisámos dos outros para viver e cuidar de nós, do nosso corpo e do nosso espírito.

“Assim, todos nós vivemos graças a uma relação, ou seja, a um vínculo livre e libertador de humanidade e de cuidado recíproco”. Mas lamentou que, “às vezes, essa humanidade é traída. Por exemplo, cada vez que se invoca a liberdade não para dar a vida, mas para tirá-la; não para socorrer, mas para ofender”.

Sinal de paz para todos

Para Leão XIV, a unidade da família é um fator decisivo para a humanidade. “É isso que queremos anunciar ao mundo: estamos aqui para sermos ‘um’, como o Senhor nos quer ‘um’, nas nossas famílias e onde quer que vivamos, trabalhemos e estudemos: diferentes, mas um; muitos, mas um; sempre, em todas as circunstâncias e em todas as etapas da vida”. Para o Santo Padre, “se nos amarmos assim, sobre o fundamento de Cristo, que é «o Alfa e o Omega», «o Princípio e o Fim» (cf. Ap 22, 13), seremos sinal de paz para todos na sociedade e no mundo. E não esqueçamos: das famílias nasce o futuro dos povos”.

Para sublinhar a beleza do amor conjugal, o Papa recordou alguns casais recentemente beatificados e canonizados, “não separadamente, mas juntos, enquanto casais”: Luís e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus e os Beatos Luís e Maria Beltrame Quattrocchi, cuja vida familiar transcorreu em Roma no século passado, bem como a família polaca Ulma, em que pais e filhos foram assassinados por nazis, “unidos no amor e no martírio”.

Casamento entre homem e mulher é mais do que um ideal

Leão XIV referiu que a Igreja, ao apresentar estes casais como testemunhas exemplares, “diz-nos realmente que o mundo de hoje precisa da aliança conjugal para conhecer e acolher o amor de Deus e superar, com a sua força que une e reconcilia, as forças que desagregam as relações e as sociedades”. E, citando Paulo VI, acrescentou: “Por isso, digo a vós, esposos, com o coração cheio de gratidão e esperança, que o casamento não é um ideal, mas a regra do verdadeiro amor entre o homem e a mulher; amor total, fiel, fecundo (cf. São Paulo VI, Carta enc. Humanae vitae, 9). Esse mesmo amor, ao transformar-vos numa só carne, torna-vos capazes de, à imagem de Deus, doar a vida”.

O Papa também não esqueceu os pais e as mães, as avós e os avôs, os irmãos, as irmãs e os filhos falecidos, “que já nos precederam na luz da Páscoa eterna e que sentimos presentes aqui, junto a nós neste momento de festa.”

Pelas famílias que sofrem

No final da missa, durante a recitação do Regina Coeli, o Papa pediu orações pelas famílias que sofrem com a guerra, sobretudo no Médio Oriente, na Ucrânia e noutras partes do mundo. “Que a Mãe de Deus as sustente nas dificuldades e nos ajude a prosseguir juntos no caminho da paz”.

Ainda a propósito do Dia mundial das comunicações sociais que hoje se assinala, Leão XIV agradeceu aos profissionais dos media que, “cuidando a qualidade ética das mensagens, ajudam as famílias na sua tarefa educativa”.