Ciclistas do “Giro d’Itália” pedalaram até ao Vaticano com a benção do Papa

A última etapa do famoso “Giro d’Italia” foi esta tarde antecedida de uma benção muito especial.

Os 159 ciclistas de 23 países pedalaram até ao Vaticano, sem fins competitivos, para receber a benção de Leão XIV.

A iniciativa tinha sido planeada no pontificado de Francisco, por sugestão do cardeal português D. José Tolentino de Mendonça, enquanto Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação (onde também se integra o setor do desporto).

Os ciclistas saíram esta tarde das termas de Caracala e atravessaram o centro de Roma até entrarem no Vaticano, onde os esperava o Papa Leão XIV. Os atletas rodearam o pequeno palanque onde se encontrava o Papa e, alguns dos ciclistas ofereceram-lhe a "camisa rosa” que, em Itália, distingue o vencedor.

Após as boas vindas, em italiano e em inglês, o Papa deixou-lhes um desafio: “Sabeis que sois modelos para os jovens de todo o mundo, não apenas em Itália. O ciclismo é tão importante como o desporto em geral. Espero que, tal como aprenderam a cuidar do corpo, cuidem também o espírito. Que sejam sempre abençoados e estejam sempre atentos a tudo no ser humano: corpo, mente, coração e espírito”.

Depois da benção, os ciclistas pedalaram cerca de 3,5 Km no interior do Vaticano, podendo assim apreciar a beleza e sombras frondosas dos jardins do Estado mais pequeno do mundo.