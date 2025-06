Papa pede “urgente esforço” de atenção às famílias e jovens mais distantes

O Papa Leão XIV considera "urgente um esforço" da Igreja na atenção "àquelas famílias que por vários motivos estão espiritualmente mais distantes “ou que se "sentem excluídas".

O Papa sublinha que cabe em primeiro lugar aos bispos "lançar a rede ao mar" para se tornarem "pescadores de famílias".

No entanto, Leão XIV sustenta que "mesmo os leigos são chamados a empenhar-se nesta missão, tornando-se juntamente com os Ministros ordenados, pescadores de casais, de jovens, de crianças, de mulheres e de homens de todas as idades e condições" para que possam conhecer "o único que nos pode salvar".



Sua Santidade lembra que o que "move a Igreja, no seu esforço pastoral e missionário é justamente o desejo de ir e pescar esta humanidade, para salvá-la das águas do mal e da morte através do encontro com Cristo".

Numa mensagem aos participantes no seminário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, o Papa afirma que a "privatização generalizada da fé", impede muitas vezes aqueles irmãos e irmãs "de conhecer as riquezas e os dons da Igreja", e defende um "esforço pastoral” para "pescar esta humanidade".

Leão XIV sublinha que "muitos jovens optam por coabitar em vez do casamento cristão”, e diz que "eles precisam de alguém que lhes mostre, sobretudo com o exemplo de vida", que o dom da graça sacramental ajuda a compreender "a beleza e a grandeza da vocação ao amor e ao serviço da vida".

Sua Santidade deixa, contudo, um alerta para que não se apresentem respostas precipitadas a perguntas difíceis", mas antes, que se tente a aproximação dessas pessoas numa atitude de escuta para as tentar ajudar a "entender como lidar com as suas dificuldades".

O Papa deixa ainda abertura para "quando necessário se adotarem novos critérios de avaliação e diferentes modos de atuação", pois "cada geração é diferente da outra e apresenta novos desafios, novos sonhos e novos questionamentos".