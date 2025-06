"Leão XIV: O Sucessor Inesperado". A biografia do Papa

A Editora Dom Quixote vai editar, na segunda-feira, 9 de junho, a primeira biografia do novo Papa. "Leão XIV: O Sucessor Inesperado", traça o seu perfil e detalha o que o seu papado pode vir a representar num momento de tantas divisões e polarizações, dentro e fora da igreja, refere a informação avançada à imprensa.

A primeira biografia do Papa relata os dias que o conduziram à Cadeira de São Pedro e revela quem é Leão XIV, de onde vem e quais poderão vir a ser as suas prioridades numa igreja posta à prova. Além disto, relata ainda a sua vida pessoal e familiar, revelando uma trajetória marcada pela sua vocação precoce.

Foi escrita pelo jornalista francês Christophe Henning, colunista do jornal La Croix e apresentador da RCF - Radio Notre Dame -, com prefácio do Cardeal francês Jean-Paul Vesco. Autor de diversas obras, Christophe Henning já escreveu sobre a realidade da Igreja Católica ou dedicadas a grandes figuras espirituais, como os monges de Tibhirine.

O cardeal Robert Francis Prevost nasceu em 1955, em Chicago, filho de mãe espanhola e de pai com origens francesa e italiana.

Cresceu num bairro operário de South Side, numa casa com uma rotina simples, entre partidas de basebol, banhos de piscina e viagens curtas de comboio pela cidade. Prevost e os dois irmãos foram educados por religiosos da Ordem de Santo Agostinho, a qual veio a moldar o caminho espiritual de Robert.



A sua devoção foi notória desde cedo. Ainda criança, gostava de brincar como se estivesse na Missa com os irmãos e vizinhos, como relata o seu irmão, John Prevost: “Algumas crianças gostam de brincar de guerra e ser soldados? Ele queria brincar de padre”.

“Ele pegava na tábua de passar roupa da nossa mãe, cobria-a com uma toalha de mesa e dizia que era o altar. Sabia as orações em inglês e em latim, e fazia isso o tempo todo. Levava muito a sério", acrescenta. Aos 14 anos, Robert Prevost entrou no seminário da congregação agostiniana.

Foi no dia 8 de maio, que os cardeais, reunidos em Conclave, elegeram Robert Francis Prevost como o 267º Papa da Igreja Católica, tendo o norte-americano escolhido o nome de Leão XIV.