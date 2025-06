Papa recebe António Costa no Vaticano na sexta-feira

O Papa vai receber esta sexta-feira o presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou a instituição comunitária.

O encontro vai decorrer no Vaticano, pelas 12h30 (menos uma em Lisboa) de 6 de junho, segundo a agenda divulgada pelo Conselho Europeu, na sua página online.

Após a eleição de Leão XIV, a 8 de maio, António Costa e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, publicaram uma declaração conjunta.

“Milhões de europeus inspiram-se diariamente no compromisso duradouro da Igreja com a paz, a dignidade humana e a compreensão mútua entre as nações”, refere o texto.

Os responsáveis mostram-se confiantes de que o Papa vai usar “a sua voz na cena mundial para promover estes valores comuns e incentivar a unidade na busca de um mundo mais justo e compassivo”.

“A União Europeia está pronta para trabalhar em estreita colaboração com a Santa Sé para enfrentar os desafios globais e cultivar um espírito de solidariedade, respeito e bondade”, acrescentavam Costa e von der Leyen.

António Costa, antigo primeiro-ministro português, iniciou funções como presidente do Conselho Europeu a 1 de dezembro de 2024.