Leão XIV agradece apoio dos funcionários do Vaticano. “O Papa sozinho não pode seguir em frente”

Leão XIV recebeu esta quinta-feira os funcionários da Secretaria de Estado do Vaticano. Os “ irmãos e filhos do Papa” - como Paulo VI lhes chamou - trabalham diretamente com o Santo Padre, apoiando os vários aspetos da sua missão.

De acordo com o portal Vatican News, o Papa, que foi eleito a 8 de maio, agradeceu a todos o apoio recebido neste início de pontificado.

“Digo com toda a sinceridade que nestas poucas semanas – ainda não completou um mês do meu serviço neste ministério petrino – é evidente que o Papa sozinho não pode seguir em frente, e que é preciso, é muito necessário, poder contar com a colaboração de muitos na Santa Sé, mas de maneira especial de todos vós, da Secretaria de Estado. Agradeço-vos, de coração!”.

“Consola-me saber que não estou sozinho e que posso partilhar convosco a responsabilidade do meu ministério universal”, afirmou.

Entre os 246 funcionários da Secretaria de Estado, quase metade são hoje leigos, destacou o Papa, referindo que “as mulheres, leigas e religiosas, são mais de 50", o que faz com que aquele organismo do Vaticano reflita hoje "o rosto da Igreja”. Leão XIV manifestou a sua gratidão pelo “serviço precioso” que prestam.

“Obrigado pelas competências que colocam à disposição da Igreja, pelo trabalho quase sempre oculto e pelo espírito evangélico que o inspira”, afirmou, deixando também um alerta: “que este lugar não seja contaminado por ambições ou antagonismos; sejam, pelo contrário, uma verdadeira comunidade de fé e caridade”.

No encontro o Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, falou da relação “muito especial” da instituição com o Papa, explicando que do total de funcionários deste organismo do Vaticano - que inclui bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas - 181 trabalham na secção de assuntos gerais, 59 na secção de relações com os Estados e seis na secção de representações pontifícias. Todos os continentes estão representados.