Patriarca preside à Missa e Procissão do Corpo de Deus

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir, na Sé, às celebrações na Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, no dia 19 de junho, quinta-feira.

De acordo com o site do Patriarcado, da parte da manhã, a partir das 11h30, o Patriarca preside à Eucaristia. Após a celebração, entre as 13h00 e as 16h00, haverá adoração do Santíssimo, bem como o sacramento da Reconciliação.

A tradicional Procissão do Corpo de Deus, pelas ruas da Baixa da cidade, vai ter lugar a partir das 17h00, no Largo da Sé, terminando pelas 18h30, no mesmo local, com a bênção com o Santíssimo.



Percurso da Procissão do Corpo de Deus 2025:

Largo da Sé, Rua das Pedras Negras, Rua da Madalena, Poço do Borratem, Praça Martim Moniz (contornando o Hotel Mundial), Rua da Palma, Rua Dom Duarte, Praça da Figueira, Rua da Prata, Rua da Conceição, Largo da Madalena, Rua de Santo António da Sé e Largo da Sé.