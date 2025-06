A autoridade desarmada de Leão XIV

Há um mês, antes de os cardeais se fecharem em conclave, especialistas e comentadores desgastaram-se em análises. A polarização no seio da Igreja era um ponto assente e não se vislumbrava, entre os eleitores, um consenso imediato. Alguns nomes circulavam nos media como “papabili” mas nenhum deles reunia votos suficientes. Construíram-se várias teses e houve até estudos académicos com a pretensão de antecipar cientificamente quem seria o novo Papa (como aconteceu em Portugal com investigadores do MediaLab do ISCTE que, após vários estudos, deram como certa a eleição do cardeal francês Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marselha…)

Não menos impressionante foi ver a alegria dos outros cardeais, aglomerados nas varandas laterais da basílica, com sorrisos de orelha a orelha. Mais tarde, alguns testemunharam a experiência de terem vivido, durante o conclave, a forte presença do Espírito Santo. Outros revelaram que a tensão daquelas horas vividas na Capela Sistina, se transformou num longo e caloroso aplauso após o “Sim, aceito” proferido por Robert Prevost. O cardeal Pietro Parolin - que teve a missão de o interrogar enquanto decano dos cardeais eleitores - revelou ter ficado impressionado com a serenidade que transparecia do rosto de Prevost. Apesar daquele momento tão intenso e dramático que alterava totalmente a sua vida, “ele nunca perdeu o seu sorriso doce, sabendo os inúmeros e nada simples problemas que a Igreja tem de enfrentar”, comentou Parolin.

De facto, quando Leão XIV surgiu pela primeira vez à nossa frente, vimos um homem transparente e certo, cujas primeiras palavras foram usadas para sublinhar a urgência da paz de Cristo. Uma paz “desarmada e desarmante, humilde e perseverante”, com a garantia de que “Deus nos ama a todos incondicionalmente e o mal não prevalecerá!”.

Com base nesta certeza de amor, Leão XIV já falou com Putin, já convidou os grandes deste mundo a silenciarem as armas e ofereceu a Santa Sé “para que os inimigos se encontrem e, olhos nos olhos, dialoguem e negoceiem a paz”. Não uma paz qualquer mas a paz “que implique reconciliação, perdão e coragem de voltar a página e de recomeçar”.

O seu fio condutor é este e serve para todos, fora e dentro da Igreja.