D. Nélio Pita diz-se "honrado" com nomeação episcopal

O padre Nélio Pereira Pita diz ser "uma honra ter sido escolhido pelo Papa Leão XIV para ser bispo auxiliar de Braga e admite que esta nomeação possa ser também "um reconhecimento à Congregação da Missão que está a celebrar 400 anos da sua fundação".

“Recebo esta nomeação com muita alegria. É para mim uma honra ser o escolhido. Talvez isto seja também um reconhecimento à Congregação da Missão que está a celebrar os 400 anos da sua fundação, os padres vicentinos, e por isso é também uma honra para nós enquanto congregação”, diz o sacerdote à Renascença.

O novo bispo, cuja ordenação está já marcada para as 16h00 de 27 de julho, em Braga, reconhece algum desconhecimento da sua nova diocese, mas afirma que sendo missionário está “habituado a andar em muitos terrenos e a aprender a amar aquilo que o Senhor oferece”.

“Portanto, é de coração aberto que eu vou para a nova missão. É com espírito de serviço que acolho esta nova nomeação”, acrescenta.

Nesta declarações à Renascença, o sacerdote vicentino revela que escolheu como lema “Para que tenham vida” por entender que subsiste "uma cultura de morte que nos deixa doentes”.

“É importante promover a vida. Que a Igreja seja um espaço de vida, de vida plena, de vida com sentido. Para além dos muitos conflitos espalhados pelo mundo, mesmo na nossa cultura há uma cultura de morte disfarçada de bondade, de boa vida. É uma cultura que contamina a vida, que nos deixa doentes”, remata Nélio Pita.

Arcebispo de Braga: “Sê muito bem-vindo!"

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro ,agradece ao Papa Leão XIV a nomeação do padre Nélio para Braga e dá as boas-vindas ao novo bispo auxiliar.

Em declarações reproduzidas pela página da Arquidiocese, D. José Cordeiro agradece “vivamente ao Papa Leão XIV o gesto de proximidade paterna e fraterna na escolha do estimado Padre Nélio Pereira Pita, membro da Congregação da Missão, Padres Vicentinos, para o serviço episcopal como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga, com o título de Bispo de Garba”.

“Acolho com enorme alegria e esperança este dom da Graça para a desafiante missão na nossa querida Arquidiocese em caminho pascal, sinodal, missionário e samaritano com o Presbitério, as Famílias, os Jovens e todo o Povo Santo de Deus."

"Caríssimo Dom Nélio, muito obrigado pela tua disponibilidade. Sê muito bem-vindo! Juntos, somos peregrinos missionários de Esperança no caminho de Páscoa”, referiu o arcebispo de Braga na sua saudação ao seu novo bispo auxiliar."

CEP deseja "frutuosa missão"

Numa breve nota, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) diz que "acolhe com alegria esta nomeação, desejando ao Padre Nélio Pita uma frutuosa missão ao serviço da Arquidiocese de Braga e uma participação ativa no seio da Conferência Episcopal".

A CEP invoca ainda "as bênçãos do Espírito de Deus para o seu ministério pastoral".