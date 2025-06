“Há bom jornalismo e jornalismo menos cuidado”, diz D. José Miguel Pereira

A Igreja Católica celebrou o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2025 no passado domingo e, para assinalar a data, o Bispo da Guarda convocou na segunda-feira os jornalistas locais para um pequeno-almoço.

No encontro marcado para as 9h da manhã, num café da cidade da Guarda, D. José Miguel Pereira apelou a que não se façam generalizações sobre o trabalho dos jornalistas.



“Hoje não se pode fazer generalizações, não se pode pôr tudo no mesmo saco. Há bom jornalismo e há jornalismo menos cuidado”, sublinhou o prelado diocesano, lamentando que existam “determinadas notícias que vão sair nos jornais e que são repetição de uma primeira notícia que saiu numa agência de comunicação, e depois aquilo é replicado e replicado”.

Para o Bispo da Diocese da Guarda, falta uma escuta mais atenta da sociedade.

“É preciso aprender a ouvir uns e outros e encontrar pontes. Dizer, vir para a praça pública, que os ciganos são isto e aqueloutro é um rastilho que, de facto, só provoca explosão. Dizer que quem se queixa e quem se sente são racistas, são xenófobos, também é um rastilho que só provoca explosão. E, portanto, nenhuma dessas formas ajuda a solucionar o problema”, observou ainda, acrescentando que “o jornalista não se despe das suas convicções, e isso é legítimo”.

Diocese da Guarda precisa de dar passos na estrutura

Instado a fazer um balanço sobre os primeiros dias como Bispo da Diocese da Guarda, D. José Miguel Pereira defendeu ser necessário “dar alguns passos na estrutura diocesana e nas paróquias, do trabalho em equipa”.

“Estamos um bocadinho habituados ao que pode parecer o seu feudo, e depois aquilo gera tensões. A gestão da decisão tem de ter também em conta os fiéis, e que eles assumam a sua parte”, considerou.



O prelado reconhece a falta de párocos, mas acredita noutras formas de participação.

“Não são só os padres que têm de fazer, os leigos e leigas também têm de fazer, e até os diáconos permanentes”, ressalvou, alertando que “não se pode classificar um diácono como um padre de segunda”.

“Essa é uma visão errada acerca do diaconado, pois o diaconado não é para substituir os padres ou para tapar os buracos da falta de padres”, afirmou.

Ainda sobre a Diocese da Guarda, D. José Miguel Pereira sublinhou que “são todos muito bairristas, mas podemos juntarmo-nos. A celebração dominical podia ser maior”.

As declarações de D. José Miguel Pereira – que tomou posse como bispo no passado dia 16 de março – foram prestadas à margem de um pequeno-almoço com jornalistas da Diocese da Guarda.