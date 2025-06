"Leão XIV é o Papa da paz". António Costa recebido na Santa Sé

António Costa encontrou-se esta sexta-feira com Leão XIV, a quem chamou o "Papa da paz - da verdadeira paz".

Numa publicação no X, o presidente do Conselho Europeu manifestou-se "honrado" por ter sido recebido no Vaticano e diz ter conversado com o Sumo Pontífice sobre o fim dos conflitos armados no mundo.

"Hoje tivemos um debate muito inspirador sobre a melhor forma de alcançar a paz, nomeadamente na Ucrânia, em Gaza e noutras partes do mundo", escreveu na rede social.

O antigo primeiro-ministro sublinhou ainda a necessidade de continuar a "abordar questões globais como as alterações climáticas, a redução das desigualdades e a dignidade do trabalho" e mostrou-se esperançado num "trabalho em conjunto para o bem comum" entre a União Europeia e a Santa Sé.