Nigéria. Bispo de Maiduguri apela à oração pela libertação de sacerdote raptado

O bispo auxiliar de Maiduguri, D. John Bagna Bakeni, fez um apelo urgente à oração pela libertação do padre Alphonsus Afina, que foi sequestrado no domingo, 1 de junho, por terroristas do grupo jihadista Boko Haram (ISWAP).

Em mensagem enviada à Fundação AIS Internacional, o bispo refere que além do sacerdote, outras pessoas também foram raptadas durante um confronto envolvendo o exército e os militantes jihadistas.

“O Pe. Alphonsus e dois outros membros da Comissão de Justiça, Desenvolvimento e Paz (JDPC) deviam participar num seminário que deveria começar na segunda-feira em Maiduguri, e estavam a caminho de Mubi. O infeliz incidente ocorreu perto de Gwoza, por volta das 12h30”, explicou D. John Bakeni.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na mensagem acrescenta-se que o grupo foi apanhado no meio de fogo cruzado entre soldados nigerianos e terroristas e que “houve muitas mortes e raptos”.

“Um membro do JDPC foi morto a tiro. O padre Alphonsus foi raptado juntamente com outros, e um dos membros do pessoal do JDPC conseguiu escapar em segurança”, lê-se.

D. John Bakeni adianta que foi contactado pelos terroristas, que lhe forneceram provas de que o sacerdote está vivo e manifesta esperança na sua libertação em breve.

O prelado termina a mensagem à Fundação AIS Internacional com um pedido de oração “pela diocese católica de Maiduguri, especialmente durante este momento difícil e de provação”.

O rapto de padres na Nigéria tornou-se um problema grave nos últimos anos. O padre Alphonsus é o 15º religioso a ser raptado no país desde o início do ano. Duas das vítimas foram posteriormente assassinadas, enquanto todas as outras recuperaram a liberdade.